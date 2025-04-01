货币 / WRAP
WRAP: Wrap Technologies Inc
2.18 USD 0.08 (3.81%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WRAP汇率已更改3.81%。当日，交易品种以低点2.12和高点2.32进行交易。
关注Wrap Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WRAP新闻
- Wrap Technologies向美国陆军竞赛提交反无人机系统
- Wrap Technologies submits counter-drone system for U.S. Army competition
- Wrap Technologies partners with STORM Training for police tactics
- Wrap Technologies unveils anti-drone technology for defense market
- Cohen, Wrap Technologies CEO, sells $126,667 in stock
- Novick, Wrap Technologies president, sells $126,666 in stock
- Wrap Technologies creates Series B preferred stock and warrants in private placement
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Wrap Technologies launches digital training platform for police
- Wrap Technologies raises $4.5 million in private placement
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q2 2025 sees strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wrap unveils handheld anti-drone system based on BolaWrap technology
- Wrap Technologies unveils drone-mounted counter-UAS system
- Wrap Technologies amends warrant terms with investors, extends expiration periods
- Wrap Technologies appoints Jerry Ratigan as new CFO
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q1 2025 reveals strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.12 2.32
年范围
1.26 2.58
- 前一天收盘价
- 2.10
- 开盘价
- 2.13
- 卖价
- 2.18
- 买价
- 2.48
- 最低价
- 2.12
- 最高价
- 2.32
- 交易量
- 692
- 日变化
- 3.81%
- 月变化
- 54.61%
- 6个月变化
- 20.44%
- 年变化
- 41.56%
