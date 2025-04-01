QuotazioniSezioni
WRAP: Wrap Technologies Inc

2.59 USD 0.44 (20.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WRAP ha avuto una variazione del 20.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.28 e ad un massimo di 2.63.

Segui le dinamiche di Wrap Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.28 2.63
Intervallo Annuale
1.26 2.63
Chiusura Precedente
2.15
Apertura
2.38
Bid
2.59
Ask
2.89
Minimo
2.28
Massimo
2.63
Volume
1.785 K
Variazione giornaliera
20.47%
Variazione Mensile
83.69%
Variazione Semestrale
43.09%
Variazione Annuale
68.18%
