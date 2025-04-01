Valute / WRAP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WRAP: Wrap Technologies Inc
2.59 USD 0.44 (20.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WRAP ha avuto una variazione del 20.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.28 e ad un massimo di 2.63.
Segui le dinamiche di Wrap Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WRAP News
- Wrap Technologies presenta sistema anti-drone per competizione dell’esercito USA
- Wrap Technologies submits counter-drone system for U.S. Army competition
- Wrap Technologies partners with STORM Training for police tactics
- Wrap Technologies unveils anti-drone technology for defense market
- Cohen, Wrap Technologies CEO, sells $126,667 in stock
- Novick, Wrap Technologies president, sells $126,666 in stock
- Wrap Technologies creates Series B preferred stock and warrants in private placement
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Wrap Technologies launches digital training platform for police
- Wrap Technologies raises $4.5 million in private placement
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q2 2025 sees strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wrap unveils handheld anti-drone system based on BolaWrap technology
- Wrap Technologies unveils drone-mounted counter-UAS system
- Wrap Technologies amends warrant terms with investors, extends expiration periods
- Wrap Technologies appoints Jerry Ratigan as new CFO
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q1 2025 reveals strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.28 2.63
Intervallo Annuale
1.26 2.63
- Chiusura Precedente
- 2.15
- Apertura
- 2.38
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Minimo
- 2.28
- Massimo
- 2.63
- Volume
- 1.785 K
- Variazione giornaliera
- 20.47%
- Variazione Mensile
- 83.69%
- Variazione Semestrale
- 43.09%
- Variazione Annuale
- 68.18%
21 settembre, domenica