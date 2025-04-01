Валюты / WRAP
WRAP: Wrap Technologies Inc
2.10 USD 0.18 (9.38%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRAP за сегодня изменился на 9.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.90, а максимальная — 2.12.
Следите за динамикой Wrap Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WRAP
- Wrap Technologies partners with STORM Training for police tactics
- Wrap Technologies unveils anti-drone technology for defense market
- Cohen, Wrap Technologies CEO, sells $126,667 in stock
- Novick, Wrap Technologies president, sells $126,666 in stock
- Wrap Technologies creates Series B preferred stock and warrants in private placement
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Wrap Technologies launches digital training platform for police
- Wrap Technologies raises $4.5 million in private placement
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q2 2025 sees strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wrap unveils handheld anti-drone system based on BolaWrap technology
- Wrap Technologies unveils drone-mounted counter-UAS system
- Wrap Technologies amends warrant terms with investors, extends expiration periods
- Wrap Technologies appoints Jerry Ratigan as new CFO
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q1 2025 reveals strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.90 2.12
Годовой диапазон
1.26 2.58
- Предыдущее закрытие
- 1.92
- Open
- 1.91
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 1.90
- High
- 2.12
- Объем
- 540
- Дневное изменение
- 9.38%
- Месячное изменение
- 48.94%
- 6-месячное изменение
- 16.02%
- Годовое изменение
- 36.36%
