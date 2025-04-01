Devises / WRAP
WRAP: Wrap Technologies Inc
2.59 USD 0.44 (20.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WRAP a changé de 20.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.28 et à un maximum de 2.63.
Suivez la dynamique Wrap Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WRAP Nouvelles
- Wrap Technologies soumet un système anti-drone pour une compétition de l’armée américaine
- Wrap Technologies submits counter-drone system for U.S. Army competition
- Wrap Technologies partners with STORM Training for police tactics
- Wrap Technologies unveils anti-drone technology for defense market
- Cohen, Wrap Technologies CEO, sells $126,667 in stock
- Novick, Wrap Technologies president, sells $126,666 in stock
- Wrap Technologies creates Series B preferred stock and warrants in private placement
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Wrap Technologies launches digital training platform for police
- Wrap Technologies raises $4.5 million in private placement
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q2 2025 sees strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wrap unveils handheld anti-drone system based on BolaWrap technology
- Wrap Technologies unveils drone-mounted counter-UAS system
- Wrap Technologies amends warrant terms with investors, extends expiration periods
- Wrap Technologies appoints Jerry Ratigan as new CFO
- Earnings call transcript: Wrap Technologies Q1 2025 reveals strategic growth
- Wrap Technologies, Inc. Reports First Quarter 2025 Results
- Flowers Foods, RBC Bearings, Swiss Re set to report earnings Friday
- Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.28 2.63
Range Annuel
1.26 2.63
- Clôture Précédente
- 2.15
- Ouverture
- 2.38
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Plus Bas
- 2.28
- Plus Haut
- 2.63
- Volume
- 1.785 K
- Changement quotidien
- 20.47%
- Changement Mensuel
- 83.69%
- Changement à 6 Mois
- 43.09%
- Changement Annuel
- 68.18%
20 septembre, samedi