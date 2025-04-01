CotationsSections
WRAP: Wrap Technologies Inc

2.59 USD 0.44 (20.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WRAP a changé de 20.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.28 et à un maximum de 2.63.

Suivez la dynamique Wrap Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.28 2.63
Range Annuel
1.26 2.63
Clôture Précédente
2.15
Ouverture
2.38
Bid
2.59
Ask
2.89
Plus Bas
2.28
Plus Haut
2.63
Volume
1.785 K
Changement quotidien
20.47%
Changement Mensuel
83.69%
Changement à 6 Mois
43.09%
Changement Annuel
68.18%
