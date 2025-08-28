FiyatlarBölümler
Dövizler / WOOF
Geri dön - Hisse senetleri

WOOF: Petco Health and Wellness Company Inc - Class A

3.52 USD 0.01 (0.28%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WOOF fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.46 ve Yüksek fiyatı olarak 3.55 aralığında işlem gördü.

Petco Health and Wellness Company Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WOOF haberleri

Günlük aralık
3.46 3.55
Yıllık aralık
2.28 6.29
Önceki kapanış
3.51
Açılış
3.55
Satış
3.52
Alış
3.82
Düşük
3.46
Yüksek
3.55
Hacim
2.461 K
Günlük değişim
0.28%
Aylık değişim
-10.66%
6 aylık değişim
17.33%
Yıllık değişim
-21.60%
21 Eylül, Pazar