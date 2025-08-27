Валюты / WOOF
WOOF: Petco Health and Wellness Company Inc - Class A
3.52 USD 0.05 (1.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WOOF за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.40, а максимальная — 3.59.
Следите за динамикой Petco Health and Wellness Company Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WOOF
- Chewy Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 Sales Outlook Raised
- Chewy Stock Gets This Tail-Wagging News Ahead Of Earnings Report
- Why Fast-paced Mover Petco (WOOF) Is a Great Choice for Value Investors
- Petco stock rating reiterated at Hold by Jefferies, turnaround shows promise
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- New Strong Buy Stocks for September 5th
- Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) Presents at Goldman Sachs 32nd
- Why Petco Stock Was a Good, Good Boy on Friday
- Petco Stock (WOOF) Soars On Surprise Q2 Profit - Petco Health and Wellness (NASDAQ:WOOF)
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Jefferies raises Petco stock price target to $4.15 on solid profit delivery
- Petco Health And Wellness: Still Struggling, I Am Barking At Price (NASDAQ:WOOF)
- Petco Health and Wellness Company, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WOOF)
- Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Petco (WOOF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Petco Stock Jumps After Q2 Earnings Beat Estimates - Petco Health and Wellness (NASDAQ:WOOF)
- Petco Health & Wellness (WOOF) Beats Q2 Earnings Estimates
- Earnings call transcript: Petco Q2 2025 beats EPS expectations, stock rises
- Petco Health and Wellness earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Petco Posts 36% Profit Jump in Fiscal Q2
- Petco shares soar as pet retailer boosts full-year outlook
- Petco Q2 2025 slides: Profitability surges as strategic shift takes hold
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
Дневной диапазон
3.40 3.59
Годовой диапазон
2.28 6.29
- Предыдущее закрытие
- 3.47
- Open
- 3.46
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- Low
- 3.40
- High
- 3.59
- Объем
- 3.473 K
- Дневное изменение
- 1.44%
- Месячное изменение
- -10.66%
- 6-месячное изменение
- 17.33%
- Годовое изменение
- -21.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.