통화 / WOOF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WOOF: Petco Health and Wellness Company Inc - Class A
3.52 USD 0.01 (0.28%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WOOF 환율이 오늘 0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.46이고 고가는 3.55이었습니다.
Petco Health and Wellness Company Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOOF News
- Chewy Autoship Sales Up 15% in Q2: Have Investors Missed the Catalyst?
- Chewy Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 Sales Outlook Raised
- Chewy Stock Gets This Tail-Wagging News Ahead Of Earnings Report
- Why Fast-paced Mover Petco (WOOF) Is a Great Choice for Value Investors
- Petco stock rating reiterated at Hold by Jefferies, turnaround shows promise
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- New Strong Buy Stocks for September 5th
- Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) Presents at Goldman Sachs 32nd
- Why Petco Stock Was a Good, Good Boy on Friday
- Petco Stock (WOOF) Soars On Surprise Q2 Profit - Petco Health and Wellness (NASDAQ:WOOF)
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Jefferies raises Petco stock price target to $4.15 on solid profit delivery
- Petco Health And Wellness: Still Struggling, I Am Barking At Price (NASDAQ:WOOF)
- Petco Health and Wellness Company, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WOOF)
- Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Petco (WOOF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Petco Stock Jumps After Q2 Earnings Beat Estimates - Petco Health and Wellness (NASDAQ:WOOF)
- Petco Health & Wellness (WOOF) Beats Q2 Earnings Estimates
- Earnings call transcript: Petco Q2 2025 beats EPS expectations, stock rises
- Petco Health and Wellness earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Petco Posts 36% Profit Jump in Fiscal Q2
- Petco shares soar as pet retailer boosts full-year outlook
- Petco Q2 2025 slides: Profitability surges as strategic shift takes hold
일일 변동 비율
3.46 3.55
년간 변동
2.28 6.29
- 이전 종가
- 3.51
- 시가
- 3.55
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- 저가
- 3.46
- 고가
- 3.55
- 볼륨
- 2.461 K
- 일일 변동
- 0.28%
- 월 변동
- -10.66%
- 6개월 변동
- 17.33%
- 년간 변동율
- -21.60%
20 9월, 토요일