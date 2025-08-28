货币 / WOOF
WOOF: Petco Health and Wellness Company Inc - Class A
3.55 USD 0.03 (0.85%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WOOF汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点3.53和高点3.59进行交易。
关注Petco Health and Wellness Company Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.53 3.59
年范围
2.28 6.29
- 前一天收盘价
- 3.52
- 开盘价
- 3.56
- 卖价
- 3.55
- 买价
- 3.85
- 最低价
- 3.53
- 最高价
- 3.59
- 交易量
- 344
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- -9.90%
- 6个月变化
- 18.33%
- 年变化
- -20.94%
