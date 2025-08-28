Währungen / WOOF
WOOF: Petco Health and Wellness Company Inc - Class A
3.51 USD 0.04 (1.15%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WOOF hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.48 bis zu einem Hoch von 3.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Petco Health and Wellness Company Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WOOF News
Tagesspanne
3.48 3.57
Jahresspanne
2.28 6.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.47
- Eröffnung
- 3.50
- Bid
- 3.51
- Ask
- 3.81
- Tief
- 3.48
- Hoch
- 3.57
- Volumen
- 2.903 K
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- -10.91%
- 6-Monatsänderung
- 17.00%
- Jahresänderung
- -21.83%
