Moedas / WOOF
WOOF: Petco Health and Wellness Company Inc - Class A
3.54 USD 0.07 (2.02%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WOOF para hoje mudou para 2.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.48 e o mais alto foi 3.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Petco Health and Wellness Company Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WOOF Notícias
Faixa diária
3.48 3.57
Faixa anual
2.28 6.29
- Fechamento anterior
- 3.47
- Open
- 3.50
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- Low
- 3.48
- High
- 3.57
- Volume
- 1.688 K
- Mudança diária
- 2.02%
- Mudança mensal
- -10.15%
- Mudança de 6 meses
- 18.00%
- Mudança anual
- -21.16%
