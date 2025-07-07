FiyatlarBölümler
WNS: WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)

76.16 USD 0.04 (0.05%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WNS fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.16 ve Yüksek fiyatı olarak 76.24 aralığında işlem gördü.

WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
76.16 76.24
Yıllık aralık
42.62 76.25
Önceki kapanış
76.20
Açılış
76.23
Satış
76.16
Alış
76.46
Düşük
76.16
Yüksek
76.24
Hacim
1.843 K
Günlük değişim
-0.05%
Aylık değişim
0.91%
6 aylık değişim
23.70%
Yıllık değişim
45.93%
21 Eylül, Pazar