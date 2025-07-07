Währungen / WNS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WNS: WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)
76.20 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WNS hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.18 bis zu einem Hoch von 76.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNS News
- WNS Holdings: Aktie klettert auf neues 52-Wochen-Hoch von 75,6 USD/n
- WNS Holdings stock hits 52-week high at 75.6 USD
- WNS stock hits 52-week high at 75.32 USD
- Earnings call transcript: WNS Holdings Q1 2026 beats EPS and revenue forecasts
- Artisan International Small-Mid Fund Q2 2025 Commentary
- WNS Holdings stock hits 52-week high at 75.18 USD
- Capgemini shares rise as Q2 revenue beats, launches €2 bln buyback
- Capgemini H1 2025 slides: Returns to growth in Q2, narrows full-year outlook
- WNS vs. TRI: Which Stock Is the Better Value Option?
- WNS Posts 9.5 Percent Revenue Gain in Q1
- WNS stock hits 52-week high at 74.99 USD
- WNS Holdings releases fiscal first quarter earnings results
- WNS Holdings earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- WNS (Holdings) Limited (WNS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Why SoundHound AI Stock Fell 8% This Morning
- This Core Scientific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Core Scientific (NASDAQ:CORZ)
- Capgemini stock price target raised to EUR186 by Deutsche Bank on WNS acquisition
- Baird downgrades WNS stock rating to Neutral after Capgemini acquisition news
- Jefferies downgrades WNS stock to Hold after Capgemini acquisition deal
- European stocks edge higher on trade deadline delay; German exports fall
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- William Blair downgrades WNS stock rating to Market Perform following Capgemini acquisition
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
Tagesspanne
76.18 76.25
Jahresspanne
42.62 76.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.22
- Eröffnung
- 76.22
- Bid
- 76.20
- Ask
- 76.50
- Tief
- 76.18
- Hoch
- 76.25
- Volumen
- 519
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- 23.76%
- Jahresänderung
- 46.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K