WNS: WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)

76.20 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WNS hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.18 bis zu einem Hoch von 76.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

WNS News

Tagesspanne
76.18 76.25
Jahresspanne
42.62 76.25
Vorheriger Schlusskurs
76.22
Eröffnung
76.22
Bid
76.20
Ask
76.50
Tief
76.18
Hoch
76.25
Volumen
519
Tagesänderung
-0.03%
Monatsänderung
0.97%
6-Monatsänderung
23.76%
Jahresänderung
46.00%
