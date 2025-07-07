货币 / WNS
WNS: WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)
76.19 USD 0.47 (0.62%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WNS汇率已更改0.62%。当日，交易品种以低点76.12和高点76.23进行交易。
关注WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNS新闻
- WNS Holdings股票触及52周高点75.6美元
- WNS Holdings stock hits 52-week high at 75.6 USD
- WNS stock hits 52-week high at 75.32 USD
- Earnings call transcript: WNS Holdings Q1 2026 beats EPS and revenue forecasts
- Artisan International Small-Mid Fund Q2 2025 Commentary
- WNS Holdings stock hits 52-week high at 75.18 USD
- Capgemini shares rise as Q2 revenue beats, launches €2 bln buyback
- Capgemini H1 2025 slides: Returns to growth in Q2, narrows full-year outlook
- WNS vs. TRI: Which Stock Is the Better Value Option?
- WNS Posts 9.5 Percent Revenue Gain in Q1
- WNS stock hits 52-week high at 74.99 USD
- WNS Holdings releases fiscal first quarter earnings results
- WNS Holdings earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- WNS (Holdings) Limited (WNS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Why SoundHound AI Stock Fell 8% This Morning
- This Core Scientific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Core Scientific (NASDAQ:CORZ)
- Capgemini stock price target raised to EUR186 by Deutsche Bank on WNS acquisition
- Baird downgrades WNS stock rating to Neutral after Capgemini acquisition news
- Jefferies downgrades WNS stock to Hold after Capgemini acquisition deal
- European stocks edge higher on trade deadline delay; German exports fall
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- William Blair downgrades WNS stock rating to Market Perform following Capgemini acquisition
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
日范围
76.12 76.23
年范围
42.62 76.23
- 前一天收盘价
- 75.72
- 开盘价
- 76.19
- 卖价
- 76.19
- 买价
- 76.49
- 最低价
- 76.12
- 最高价
- 76.23
- 交易量
- 256
- 日变化
- 0.62%
- 月变化
- 0.95%
- 6个月变化
- 23.75%
- 年变化
- 45.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值