WNS: WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)
76.22 USD 0.50 (0.66%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WNS de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.12, mientras que el máximo ha alcanzado 76.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WNS News
- WNS Holdings stock hits 52-week high at 75.6 USD
Rango diario
76.12 76.23
Rango anual
42.62 76.23
- Cierres anteriores
- 75.72
- Open
- 76.19
- Bid
- 76.22
- Ask
- 76.52
- Low
- 76.12
- High
- 76.23
- Volumen
- 1.133 K
- Cambio diario
- 0.66%
- Cambio mensual
- 0.99%
- Cambio a 6 meses
- 23.79%
- Cambio anual
- 46.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B