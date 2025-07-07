КотировкиРазделы
WNS: WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)

75.72 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WNS за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.57, а максимальная — 75.77.

Следите за динамикой WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WNS

Дневной диапазон
75.57 75.77
Годовой диапазон
42.62 75.83
Предыдущее закрытие
75.70
Open
75.68
Bid
75.72
Ask
76.02
Low
75.57
High
75.77
Объем
604
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
22.98%
Годовое изменение
45.09%
