WNS: WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)
75.72 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WNS за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.57, а максимальная — 75.77.
Следите за динамикой WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
75.57 75.77
Годовой диапазон
42.62 75.83
- Предыдущее закрытие
- 75.70
- Open
- 75.68
- Bid
- 75.72
- Ask
- 76.02
- Low
- 75.57
- High
- 75.77
- Объем
- 604
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- 22.98%
- Годовое изменение
- 45.09%
