通貨 / WNS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WNS: WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)
76.20 USD 0.02 (0.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WNSの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり76.18の安値と76.25の高値で取引されました。
WNS (Holdings) Limited Sponsored ADR (Jersey)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNS News
- WNSホールディングス株価、52週高値の75.6ドルを記録
- WNS Holdings stock hits 52-week high at 75.6 USD
- WNS stock hits 52-week high at 75.32 USD
- Earnings call transcript: WNS Holdings Q1 2026 beats EPS and revenue forecasts
- Artisan International Small-Mid Fund Q2 2025 Commentary
- WNS Holdings stock hits 52-week high at 75.18 USD
- Capgemini shares rise as Q2 revenue beats, launches €2 bln buyback
- Capgemini H1 2025 slides: Returns to growth in Q2, narrows full-year outlook
- WNS vs. TRI: Which Stock Is the Better Value Option?
- WNS Posts 9.5 Percent Revenue Gain in Q1
- WNS stock hits 52-week high at 74.99 USD
- WNS Holdings releases fiscal first quarter earnings results
- WNS Holdings earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- WNS (Holdings) Limited (WNS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Why SoundHound AI Stock Fell 8% This Morning
- This Core Scientific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Core Scientific (NASDAQ:CORZ)
- Capgemini stock price target raised to EUR186 by Deutsche Bank on WNS acquisition
- Baird downgrades WNS stock rating to Neutral after Capgemini acquisition news
- Jefferies downgrades WNS stock to Hold after Capgemini acquisition deal
- European stocks edge higher on trade deadline delay; German exports fall
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- William Blair downgrades WNS stock rating to Market Perform following Capgemini acquisition
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
1日のレンジ
76.18 76.25
1年のレンジ
42.62 76.25
- 以前の終値
- 76.22
- 始値
- 76.22
- 買値
- 76.20
- 買値
- 76.50
- 安値
- 76.18
- 高値
- 76.25
- 出来高
- 519
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- 0.97%
- 6ヶ月の変化
- 23.76%
- 1年の変化
- 46.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K