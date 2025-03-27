FiyatlarBölümler
WLYB
WLYB: John Wiley & Sons Inc

44.16 USD 0.89 (1.98%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WLYB fiyatı bugün -1.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.16 ve Yüksek fiyatı olarak 44.16 aralığında işlem gördü.

John Wiley & Sons Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
44.16 44.16
Yıllık aralık
37.27 52.29
Önceki kapanış
45.05
Açılış
44.16
Satış
44.16
Alış
44.46
Düşük
44.16
Yüksek
44.16
Hacim
1
Günlük değişim
-1.98%
Aylık değişim
3.81%
6 aylık değişim
-1.43%
Yıllık değişim
-8.84%
21 Eylül, Pazar