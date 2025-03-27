CotationsSections
Devises / WLYB
WLYB: John Wiley & Sons Inc

44.16 USD 0.89 (1.98%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WLYB a changé de -1.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.16 et à un maximum de 44.16.

Range quotidien
44.16 44.16
Range Annuel
37.27 52.29
Clôture Précédente
45.05
Ouverture
44.16
Bid
44.16
Ask
44.46
Plus Bas
44.16
Plus Haut
44.16
Volume
1
Changement quotidien
-1.98%
Changement Mensuel
3.81%
Changement à 6 Mois
-1.43%
Changement Annuel
-8.84%
