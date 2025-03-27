Валюты / WLYB
WLYB: John Wiley & Sons Inc
44.16 USD 0.89 (1.98%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLYB за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.16, а максимальная — 44.16.
Следите за динамикой John Wiley & Sons Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WLYB
- John Wiley&Sons B earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- John Wiley & Sons: Strong Absolute Valuation (NYSE:WLYB)
- Wiley partners with Anthropic to integrate research content with AI tools
- 4 Upcoming Dividend Increases
- John Wiley & Sons, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WLY)
- John Wiley & Sons, Inc. (WLY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- John Wiley&Sons B earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- John Wiley & Sons B stock hits 52-week low at $37.27
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Wiley Launches Worksmart, the Next Step of Everything DiSC
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- John Wiley & Sons: A Leaner Business Poised For AI-Driven Growth (NYSE:WLY)
- John Wiley & Sons: Publisher Tries To Rise Above Book Congestion, Thanks To AI (NYSE:WLY)
Дневной диапазон
44.16 44.16
Годовой диапазон
37.27 52.29
- Предыдущее закрытие
- 45.05
- Open
- 44.16
- Bid
- 44.16
- Ask
- 44.46
- Low
- 44.16
- High
- 44.16
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.98%
- Месячное изменение
- 3.81%
- 6-месячное изменение
- -1.43%
- Годовое изменение
- -8.84%
