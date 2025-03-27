КотировкиРазделы
Валюты / WLYB
WLYB: John Wiley & Sons Inc

44.16 USD 0.89 (1.98%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WLYB за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.16, а максимальная — 44.16.

Следите за динамикой John Wiley & Sons Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
44.16 44.16
Годовой диапазон
37.27 52.29
Предыдущее закрытие
45.05
Open
44.16
Bid
44.16
Ask
44.46
Low
44.16
High
44.16
Объем
1
Дневное изменение
-1.98%
Месячное изменение
3.81%
6-месячное изменение
-1.43%
Годовое изменение
-8.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.