WLYB: John Wiley & Sons Inc
44.16 USD 0.89 (1.98%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WLYB de hoy ha cambiado un -1.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.16, mientras que el máximo ha alcanzado 44.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas John Wiley & Sons Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
44.16 44.16
Rango anual
37.27 52.29
- Cierres anteriores
- 45.05
- Open
- 44.16
- Bid
- 44.16
- Ask
- 44.46
- Low
- 44.16
- High
- 44.16
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -1.98%
- Cambio mensual
- 3.81%
- Cambio a 6 meses
- -1.43%
- Cambio anual
- -8.84%
