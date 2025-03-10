FiyatlarBölümler
WLFC: Willis Lease Finance Corporation

145.81 USD 4.06 (2.71%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WLFC fiyatı bugün -2.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 145.52 ve Yüksek fiyatı olarak 151.03 aralığında işlem gördü.

Willis Lease Finance Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
145.52 151.03
Yıllık aralık
124.90 235.43
Önceki kapanış
149.87
Açılış
147.77
Satış
145.81
Alış
146.11
Düşük
145.52
Yüksek
151.03
Hacim
221
Günlük değişim
-2.71%
Aylık değişim
0.91%
6 aylık değişim
-7.72%
Yıllık değişim
-1.48%
