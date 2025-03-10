CotationsSections
WLFC: Willis Lease Finance Corporation

145.81 USD 4.06 (2.71%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WLFC a changé de -2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 145.52 et à un maximum de 151.03.

Suivez la dynamique Willis Lease Finance Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
145.52 151.03
Range Annuel
124.90 235.43
Clôture Précédente
149.87
Ouverture
147.77
Bid
145.81
Ask
146.11
Plus Bas
145.52
Plus Haut
151.03
Volume
221
Changement quotidien
-2.71%
Changement Mensuel
0.91%
Changement à 6 Mois
-7.72%
Changement Annuel
-1.48%
