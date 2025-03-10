Valute / WLFC
WLFC: Willis Lease Finance Corporation
145.81 USD 4.06 (2.71%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WLFC ha avuto una variazione del -2.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 145.52 e ad un massimo di 151.03.
Segui le dinamiche di Willis Lease Finance Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
145.52 151.03
Intervallo Annuale
124.90 235.43
- Chiusura Precedente
- 149.87
- Apertura
- 147.77
- Bid
- 145.81
- Ask
- 146.11
- Minimo
- 145.52
- Massimo
- 151.03
- Volume
- 221
- Variazione giornaliera
- -2.71%
- Variazione Mensile
- 0.91%
- Variazione Semestrale
- -7.72%
- Variazione Annuale
- -1.48%
20 settembre, sabato