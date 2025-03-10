Валюты / WLFC
WLFC: Willis Lease Finance Corporation
148.31 USD 0.21 (0.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLFC за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.55, а максимальная — 149.03.
Следите за динамикой Willis Lease Finance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
146.55 149.03
Годовой диапазон
124.90 235.43
- Предыдущее закрытие
- 148.52
- Open
- 148.61
- Bid
- 148.31
- Ask
- 148.61
- Low
- 146.55
- High
- 149.03
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 2.64%
- 6-месячное изменение
- -6.13%
- Годовое изменение
- 0.21%
