CotizacionesSecciones
Divisas / WLFC
Volver a Acciones

WLFC: Willis Lease Finance Corporation

150.71 USD 2.40 (1.62%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WLFC de hoy ha cambiado un 1.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 147.48, mientras que el máximo ha alcanzado 153.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Willis Lease Finance Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WLFC News

Rango diario
147.48 153.99
Rango anual
124.90 235.43
Cierres anteriores
148.31
Open
149.04
Bid
150.71
Ask
151.01
Low
147.48
High
153.99
Volumen
102
Cambio diario
1.62%
Cambio mensual
4.30%
Cambio a 6 meses
-4.61%
Cambio anual
1.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B