WLDS: Wearable Devices Ltd

5.37 USD 0.65 (13.77%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WLDS fiyatı bugün 13.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.34 ve Yüksek fiyatı olarak 6.71 aralığında işlem gördü.

Wearable Devices Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
5.34 6.71
Yıllık aralık
0.46 11.40
Önceki kapanış
4.72
Açılış
5.64
Satış
5.37
Alış
5.67
Düşük
5.34
Yüksek
6.71
Hacim
13.474 K
Günlük değişim
13.77%
Aylık değişim
397.22%
6 aylık değişim
185.64%
Yıllık değişim
16.74%
