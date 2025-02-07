Währungen / WLDS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WLDS: Wearable Devices Ltd
5.56 USD 0.84 (17.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WLDS hat sich für heute um 17.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.34 bis zu einem Hoch von 6.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wearable Devices Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLDS News
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Skyrocketing This Week: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Wearable Devices Surges 18% After Hours Following 978% Intraday Spike As Patent Win, Mudra Sales And Military Projects Spark Frenzy - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Up 600% Wednesday: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Chewy Shares Fall After Q2 Results - Chewy (NYSE:CHWY), Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Wearable Devices Stock Surges Over 125% After Hours: Here's Why - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Wearable Devices Secures Patent For Gesture & Voice-Control Tech: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Wearable Devices Unveils Advanced AI-Powered Gesture Control: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
Tagesspanne
5.34 6.71
Jahresspanne
0.46 11.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.72
- Eröffnung
- 5.64
- Bid
- 5.56
- Ask
- 5.86
- Tief
- 5.34
- Hoch
- 6.71
- Volumen
- 13.130 K
- Tagesänderung
- 17.80%
- Monatsänderung
- 414.81%
- 6-Monatsänderung
- 195.74%
- Jahresänderung
- 20.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K