WLDS: Wearable Devices Ltd
6.10 USD 0.49 (7.44%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
WLDS exchange rate has changed by -7.44% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 6.08 and at a high of 7.35.
Follow Wearable Devices Ltd dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
WLDS News
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Skyrocketing This Week: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Wearable Devices Surges 18% After Hours Following 978% Intraday Spike As Patent Win, Mudra Sales And Military Projects Spark Frenzy - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Up 600% Wednesday: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Chewy Shares Fall After Q2 Results - Chewy (NYSE:CHWY), Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Wearable Devices Stock Surges Over 125% After Hours: Here's Why - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Wearable Devices Secures Patent For Gesture & Voice-Control Tech: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Wearable Devices Unveils Advanced AI-Powered Gesture Control: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
Daily Range
6.08 7.35
Year Range
0.46 11.40
- Previous Close
- 6.59
- Open
- 6.77
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 6.08
- High
- 7.35
- Volume
- 3.989 K
- Daily Change
- -7.44%
- Month Change
- 464.81%
- 6 Months Change
- 224.47%
- Year Change
- 32.61%
