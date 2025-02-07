通貨 / WLDS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WLDS: Wearable Devices Ltd
4.72 USD 0.83 (14.95%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WLDSの今日の為替レートは、-14.95%変化しました。日中、通貨は1あたり4.61の安値と5.48の高値で取引されました。
Wearable Devices Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLDS News
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Skyrocketing This Week: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Wearable Devices Surges 18% After Hours Following 978% Intraday Spike As Patent Win, Mudra Sales And Military Projects Spark Frenzy - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Up 600% Wednesday: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Chewy Shares Fall After Q2 Results - Chewy (NYSE:CHWY), Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Wearable Devices Stock Surges Over 125% After Hours: Here's Why - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Wearable Devices Secures Patent For Gesture & Voice-Control Tech: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Wearable Devices Unveils Advanced AI-Powered Gesture Control: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
1日のレンジ
4.61 5.48
1年のレンジ
0.46 11.40
- 以前の終値
- 5.55
- 始値
- 5.36
- 買値
- 4.72
- 買値
- 5.02
- 安値
- 4.61
- 高値
- 5.48
- 出来高
- 2.745 K
- 1日の変化
- -14.95%
- 1ヶ月の変化
- 337.04%
- 6ヶ月の変化
- 151.06%
- 1年の変化
- 2.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K