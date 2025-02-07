CotationsSections
Devises / WLDS
Retour à Actions

WLDS: Wearable Devices Ltd

5.37 USD 0.65 (13.77%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WLDS a changé de 13.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.34 et à un maximum de 6.71.

Suivez la dynamique Wearable Devices Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WLDS Nouvelles

Range quotidien
5.34 6.71
Range Annuel
0.46 11.40
Clôture Précédente
4.72
Ouverture
5.64
Bid
5.37
Ask
5.67
Plus Bas
5.34
Plus Haut
6.71
Volume
13.474 K
Changement quotidien
13.77%
Changement Mensuel
397.22%
Changement à 6 Mois
185.64%
Changement Annuel
16.74%
20 septembre, samedi