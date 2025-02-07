КотировкиРазделы
WLDS: Wearable Devices Ltd

6.10 USD 0.49 (7.44%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WLDS за сегодня изменился на -7.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.08, а максимальная — 7.35.

Следите за динамикой Wearable Devices Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WLDS

Дневной диапазон
6.08 7.35
Годовой диапазон
0.46 11.40
Предыдущее закрытие
6.59
Open
6.77
Bid
6.10
Ask
6.40
Low
6.08
High
7.35
Объем
3.989 K
Дневное изменение
-7.44%
Месячное изменение
464.81%
6-месячное изменение
224.47%
Годовое изменение
32.61%
