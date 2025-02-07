Валюты / WLDS
WLDS: Wearable Devices Ltd
6.10 USD 0.49 (7.44%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLDS за сегодня изменился на -7.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.08, а максимальная — 7.35.
Следите за динамикой Wearable Devices Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WLDS
Дневной диапазон
6.08 7.35
Годовой диапазон
0.46 11.40
- Предыдущее закрытие
- 6.59
- Open
- 6.77
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 6.08
- High
- 7.35
- Объем
- 3.989 K
- Дневное изменение
- -7.44%
- Месячное изменение
- 464.81%
- 6-месячное изменение
- 224.47%
- Годовое изменение
- 32.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.