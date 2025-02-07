Valute / WLDS
WLDS: Wearable Devices Ltd
5.37 USD 0.65 (13.77%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WLDS ha avuto una variazione del 13.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.34 e ad un massimo di 6.71.
Segui le dinamiche di Wearable Devices Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WLDS News
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Skyrocketing This Week: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Wearable Devices Surges 18% After Hours Following 978% Intraday Spike As Patent Win, Mudra Sales And Military Projects Spark Frenzy - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Up 600% Wednesday: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Chewy Shares Fall After Q2 Results - Chewy (NYSE:CHWY), Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Wearable Devices Stock Surges Over 125% After Hours: Here's Why - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Wearable Devices Secures Patent For Gesture & Voice-Control Tech: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Wearable Devices Unveils Advanced AI-Powered Gesture Control: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
Intervallo Giornaliero
5.34 6.71
Intervallo Annuale
0.46 11.40
- Chiusura Precedente
- 4.72
- Apertura
- 5.64
- Bid
- 5.37
- Ask
- 5.67
- Minimo
- 5.34
- Massimo
- 6.71
- Volume
- 13.474 K
- Variazione giornaliera
- 13.77%
- Variazione Mensile
- 397.22%
- Variazione Semestrale
- 185.64%
- Variazione Annuale
- 16.74%
21 settembre, domenica