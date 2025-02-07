QuotazioniSezioni
WLDS
WLDS: Wearable Devices Ltd

5.37 USD 0.65 (13.77%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WLDS ha avuto una variazione del 13.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.34 e ad un massimo di 6.71.

Segui le dinamiche di Wearable Devices Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
5.34 6.71
Intervallo Annuale
0.46 11.40
Chiusura Precedente
4.72
Apertura
5.64
Bid
5.37
Ask
5.67
Minimo
5.34
Massimo
6.71
Volume
13.474 K
Variazione giornaliera
13.77%
Variazione Mensile
397.22%
Variazione Semestrale
185.64%
Variazione Annuale
16.74%
