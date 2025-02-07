Divisas / WLDS
WLDS: Wearable Devices Ltd
5.55 USD 0.55 (9.02%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WLDS de hoy ha cambiado un -9.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.20, mientras que el máximo ha alcanzado 5.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wearable Devices Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WLDS News
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Skyrocketing This Week: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Wearable Devices Surges 18% After Hours Following 978% Intraday Spike As Patent Win, Mudra Sales And Military Projects Spark Frenzy - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Wearable Devices (WLDS) Stock Is Up 600% Wednesday: What's Going On? - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Chewy Shares Fall After Q2 Results - Chewy (NYSE:CHWY), Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR)
- Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data—Chewy, GameStop, Oracle In Focus - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Wearable Devices Stock Surges Over 125% After Hours: Here's Why - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Wearable Devices Secures Patent For Gesture & Voice-Control Tech: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Wearable Devices Unveils Advanced AI-Powered Gesture Control: Details - Wearable Devices (NASDAQ:WLDS)
Rango diario
5.20 5.90
Rango anual
0.46 11.40
- Cierres anteriores
- 6.10
- Open
- 5.63
- Bid
- 5.55
- Ask
- 5.85
- Low
- 5.20
- High
- 5.90
- Volumen
- 2.751 K
- Cambio diario
- -9.02%
- Cambio mensual
- 413.89%
- Cambio a 6 meses
- 195.21%
- Cambio anual
- 20.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B