FiyatlarBölümler
Dövizler / WK
Geri dön - Hisse senetleri

WK: Workiva Inc Class A

79.61 USD 0.95 (1.18%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WK fiyatı bugün -1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.97 ve Yüksek fiyatı olarak 80.40 aralığında işlem gördü.

Workiva Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WK haberleri

Günlük aralık
78.97 80.40
Yıllık aralık
60.50 116.84
Önceki kapanış
80.56
Açılış
79.97
Satış
79.61
Alış
79.91
Düşük
78.97
Yüksek
80.40
Hacim
1.820 K
Günlük değişim
-1.18%
Aylık değişim
-1.50%
6 aylık değişim
4.78%
Yıllık değişim
1.60%
21 Eylül, Pazar