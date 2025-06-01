КотировкиРазделы
Валюты / WK
Назад в Рынок акций США

WK: Workiva Inc Class A

79.16 USD 0.90 (1.15%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WK за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.54, а максимальная — 79.45.

Следите за динамикой Workiva Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WK

Дневной диапазон
77.54 79.45
Годовой диапазон
60.50 116.84
Предыдущее закрытие
78.26
Open
78.22
Bid
79.16
Ask
79.46
Low
77.54
High
79.45
Объем
1.039 K
Дневное изменение
1.15%
Месячное изменение
-2.05%
6-месячное изменение
4.19%
Годовое изменение
1.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.