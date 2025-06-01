통화 / WK
WK: Workiva Inc Class A
79.61 USD 0.95 (1.18%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WK 환율이 오늘 -1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.97이고 고가는 80.40이었습니다.
Workiva Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WK News
일일 변동 비율
78.97 80.40
년간 변동
60.50 116.84
- 이전 종가
- 80.56
- 시가
- 79.97
- Bid
- 79.61
- Ask
- 79.91
- 저가
- 78.97
- 고가
- 80.40
- 볼륨
- 1.820 K
- 일일 변동
- -1.18%
- 월 변동
- -1.50%
- 6개월 변동
- 4.78%
- 년간 변동율
- 1.60%
20 9월, 토요일