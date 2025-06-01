시세섹션
통화 / WK
주식로 돌아가기

WK: Workiva Inc Class A

79.61 USD 0.95 (1.18%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

WK 환율이 오늘 -1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.97이고 고가는 80.40이었습니다.

Workiva Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WK News

일일 변동 비율
78.97 80.40
년간 변동
60.50 116.84
이전 종가
80.56
시가
79.97
Bid
79.61
Ask
79.91
저가
78.97
고가
80.40
볼륨
1.820 K
일일 변동
-1.18%
월 변동
-1.50%
6개월 변동
4.78%
년간 변동율
1.60%
20 9월, 토요일