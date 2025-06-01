QuotazioniSezioni
WK: Workiva Inc Class A

79.61 USD 0.95 (1.18%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WK ha avuto una variazione del -1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.97 e ad un massimo di 80.40.

Segui le dinamiche di Workiva Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
78.97 80.40
Intervallo Annuale
60.50 116.84
Chiusura Precedente
80.56
Apertura
79.97
Bid
79.61
Ask
79.91
Minimo
78.97
Massimo
80.40
Volume
1.820 K
Variazione giornaliera
-1.18%
Variazione Mensile
-1.50%
Variazione Semestrale
4.78%
Variazione Annuale
1.60%
