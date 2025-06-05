Divisas / WK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WK: Workiva Inc Class A
81.40 USD 2.24 (2.83%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WK de hoy ha cambiado un 2.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 79.36, mientras que el máximo ha alcanzado 82.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Workiva Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WK News
- Workiva Inc. (WK) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:WK)
- Stifel eleva el precio objetivo de Workiva a 92 dólares por mejoras en márgenes
- Workiva stock price target raised to $92 by Stifel on margin improvements
- Workiva stock price target raised to $95 from $85 at Wolfe Research
- Truist Securities reitera calificación de Compra para acciones de Workiva, mantiene objetivo de 95 dólares
- Truist Securities reiterates Buy rating on Workiva stock, maintains $95 target
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- 1 Glorious Growth Stock Down 47% to Buy on the Dip, According to Wall Street
- Why Workiva Stock Rocketed More Than 31% Higher Today
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings call transcript: Workiva Q2 2025 earnings exceed forecasts, stock dips
- Workiva (WK) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Workiva (WK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Workiva Q2 2025 slides: Subscription revenue jumps 23%, stock dips despite strong results
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Workiva Q2 Preview: Cautious End-Market Environment - Initiating At Strong Buy (NYSE:WK)
- Ferrero clinches deal to acquire WK Kellogg for $3.1B, bringing Nutella and Froot Loops under one roof
- Froot Loops maker WK Kellogg soars 50% on reports of Ferrero nearing buyout
- Macquarie Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- 2 Glorious Growth Stocks Down 36% and 57% You'll Wish You'd Bought on the Dip, According to Wall Street
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Workiva at William Blair Conference: Strategic Growth Prospects
Rango diario
79.36 82.24
Rango anual
60.50 116.84
- Cierres anteriores
- 79.16
- Open
- 79.94
- Bid
- 81.40
- Ask
- 81.70
- Low
- 79.36
- High
- 82.24
- Volumen
- 1.564 K
- Cambio diario
- 2.83%
- Cambio mensual
- 0.72%
- Cambio a 6 meses
- 7.13%
- Cambio anual
- 3.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B