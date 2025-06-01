クォートセクション
WK: Workiva Inc Class A

80.56 USD 0.84 (1.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WKの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり80.40の安値と83.06の高値で取引されました。

Workiva Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
80.40 83.06
1年のレンジ
60.50 116.84
以前の終値
81.40
始値
82.25
買値
80.56
買値
80.86
安値
80.40
高値
83.06
出来高
1.198 K
1日の変化
-1.03%
1ヶ月の変化
-0.32%
6ヶ月の変化
6.03%
1年の変化
2.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K