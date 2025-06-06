KurseKategorien
WK: Workiva Inc Class A

80.56 USD 0.84 (1.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WK hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.40 bis zu einem Hoch von 83.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Workiva Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
80.40 83.06
Jahresspanne
60.50 116.84
Vorheriger Schlusskurs
81.40
Eröffnung
82.25
Bid
80.56
Ask
80.86
Tief
80.40
Hoch
83.06
Volumen
1.198 K
Tagesänderung
-1.03%
Monatsänderung
-0.32%
6-Monatsänderung
6.03%
Jahresänderung
2.81%
