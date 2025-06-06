Währungen / WK
WK: Workiva Inc Class A
80.56 USD 0.84 (1.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WK hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.40 bis zu einem Hoch von 83.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Workiva Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WK News
Tagesspanne
80.40 83.06
Jahresspanne
60.50 116.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.40
- Eröffnung
- 82.25
- Bid
- 80.56
- Ask
- 80.86
- Tief
- 80.40
- Hoch
- 83.06
- Volumen
- 1.198 K
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- -0.32%
- 6-Monatsänderung
- 6.03%
- Jahresänderung
- 2.81%
