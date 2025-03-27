FiyatlarBölümler
Dövizler / WIMI
Geri dön - Hisse senetleri

WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share

4.85 USD 0.19 (4.08%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WIMI fiyatı bugün 4.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.50 ve Yüksek fiyatı olarak 5.33 aralığında işlem gördü.

WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WIMI haberleri

Günlük aralık
4.50 5.33
Yıllık aralık
0.26 7.27
Önceki kapanış
4.66
Açılış
4.71
Satış
4.85
Alış
5.15
Düşük
4.50
Yüksek
5.33
Hacim
2.522 K
Günlük değişim
4.08%
Aylık değişim
24.36%
6 aylık değişim
349.07%
Yıllık değişim
385.00%
21 Eylül, Pazar