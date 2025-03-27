Dövizler / WIMI
WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share
4.85 USD 0.19 (4.08%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WIMI fiyatı bugün 4.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.50 ve Yüksek fiyatı olarak 5.33 aralığında işlem gördü.
WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WIMI haberleri
- WiMi ölçeklenebilir kuantum sinir ağı teknolojisi geliştiriyor
- WiMi develops scalable quantum neural network technology
- WiMi develops hybrid quantum-classical model for data privacy
- WiMi, yapay zeka uygulamaları için kuantum üretici ağ teknolojisini araştırıyor
- WiMi explores quantum generative network technology for AI applications
- WiMi, görüntü işleme için ölçeklenebilir kuantum sinir ağlarını araştırıyor
- WiMi explores scalable quantum neural networks for image processing
- WiMi, çok boyutlu veriler için kuantum hesaplama yaklaşımını araştırıyor
- WiMi explores quantum computing approach for multidimensional data
- WiMi Hologram Cloud reports cash reserves of $455 million
- WiMi reports cash reserves surge to $455 million
- WiMi explores quantum algorithms for machine learning models
- MicroAlgo Stock (MLGO) Continues Winning Streak as WiMi Hologram Boosts Stake - TipRanks.com
- What's Going On With MicroAlgo Shares Thursday? - MicroAlgo (NASDAQ:MLGO)
Günlük aralık
4.50 5.33
Yıllık aralık
0.26 7.27
- Önceki kapanış
- 4.66
- Açılış
- 4.71
- Satış
- 4.85
- Alış
- 5.15
- Düşük
- 4.50
- Yüksek
- 5.33
- Hacim
- 2.522 K
- Günlük değişim
- 4.08%
- Aylık değişim
- 24.36%
- 6 aylık değişim
- 349.07%
- Yıllık değişim
- 385.00%
21 Eylül, Pazar