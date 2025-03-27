Divisas / WIMI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share
4.43 USD 0.13 (3.02%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WIMI de hoy ha cambiado un 3.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.31, mientras que el máximo ha alcanzado 4.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WIMI News
- WiMi explora tecnología de red generativa cuántica para aplicaciones de IA
- WiMi explora tecnología de red generativa cuántica para aplicaciones de IA
- WiMi explores quantum generative network technology for AI applications
- WiMi explora redes neuronales cuánticas escalables para procesamiento de imágenes
- WiMi explora redes neuronales cuánticas escalables para procesamiento de imágenes
- WiMi explores scalable quantum neural networks for image processing
- WiMi explora enfoque de computación cuántica para datos multidimensionales
- WiMi explora enfoque de computación cuántica para datos multidimensionales
- WiMi explores quantum computing approach for multidimensional data
- WiMi Hologram Cloud reports cash reserves of $455 million
- WiMi reports cash reserves surge to $455 million
- WiMi explores quantum algorithms for machine learning models
- MicroAlgo Stock (MLGO) Continues Winning Streak as WiMi Hologram Boosts Stake - TipRanks.com
- What's Going On With MicroAlgo Shares Thursday? - MicroAlgo (NASDAQ:MLGO)
Rango diario
4.31 4.84
Rango anual
0.26 7.27
- Cierres anteriores
- 4.30
- Open
- 4.31
- Bid
- 4.43
- Ask
- 4.73
- Low
- 4.31
- High
- 4.84
- Volumen
- 1.007 K
- Cambio diario
- 3.02%
- Cambio mensual
- 13.59%
- Cambio a 6 meses
- 310.19%
- Cambio anual
- 343.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B