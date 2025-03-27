通貨 / WIMI
WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share
4.66 USD 0.23 (5.19%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WIMIの今日の為替レートは、5.19%変化しました。日中、通貨は1あたり4.44の安値と4.75の高値で取引されました。
WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WIMI News
- WiMi develops hybrid quantum-classical model for data privacy
- WiMiがAIアプリケーション向け量子生成ネットワーク技術を探求
- WiMiがイメージ処理のためのスケーラブル量子ニューラルネットワークを探求
- WiMiが多次元データ向け量子コンピューティングアプローチを探求
- WiMi Hologram Cloud reports cash reserves of $455 million
- WiMi explores quantum algorithms for machine learning models
- MicroAlgo Stock (MLGO) Continues Winning Streak as WiMi Hologram Boosts Stake - TipRanks.com
- What's Going On With MicroAlgo Shares Thursday? - MicroAlgo (NASDAQ:MLGO)
1日のレンジ
4.44 4.75
1年のレンジ
0.26 7.27
- 以前の終値
- 4.43
- 始値
- 4.50
- 買値
- 4.66
- 買値
- 4.96
- 安値
- 4.44
- 高値
- 4.75
- 出来高
- 436
- 1日の変化
- 5.19%
- 1ヶ月の変化
- 19.49%
- 6ヶ月の変化
- 331.48%
- 1年の変化
- 366.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K