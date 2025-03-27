KurseKategorien
Währungen / WIMI
Zurück zum Aktien

WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share

4.69 USD 0.03 (0.64%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WIMI hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.50 bis zu einem Hoch von 5.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WIMI News

Tagesspanne
4.50 5.33
Jahresspanne
0.26 7.27
Vorheriger Schlusskurs
4.66
Eröffnung
4.71
Bid
4.69
Ask
4.99
Tief
4.50
Hoch
5.33
Volumen
1.732 K
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
20.26%
6-Monatsänderung
334.26%
Jahresänderung
369.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K