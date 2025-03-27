Währungen / WIMI
WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share
4.69 USD 0.03 (0.64%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WIMI hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.50 bis zu einem Hoch von 5.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WIMI News
Tagesspanne
4.50 5.33
Jahresspanne
0.26 7.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.66
- Eröffnung
- 4.71
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Tief
- 4.50
- Hoch
- 5.33
- Volumen
- 1.732 K
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 20.26%
- 6-Monatsänderung
- 334.26%
- Jahresänderung
- 369.00%
