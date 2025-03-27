货币 / WIMI
WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share
4.53 USD 0.23 (5.35%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WIMI汇率已更改5.35%。当日，交易品种以低点4.31和高点4.84进行交易。
关注WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WIMI新闻
- 微美全息探索量子生成网络技术用于人工智能应用
- WiMi explores quantum generative network technology for AI applications
- 微美全息探索可扩展量子神经网络用于图像处理
- WiMi explores scalable quantum neural networks for image processing
- 微美全息探索量子计算方法处理多维数据
- WiMi explores quantum computing approach for multidimensional data
- WiMi Hologram Cloud reports cash reserves of $455 million
- WiMi reports cash reserves surge to $455 million
- WiMi explores quantum algorithms for machine learning models
- MicroAlgo Stock (MLGO) Continues Winning Streak as WiMi Hologram Boosts Stake - TipRanks.com
- What's Going On With MicroAlgo Shares Thursday? - MicroAlgo (NASDAQ:MLGO)
日范围
4.31 4.84
年范围
0.26 7.27
- 前一天收盘价
- 4.30
- 开盘价
- 4.31
- 卖价
- 4.53
- 买价
- 4.83
- 最低价
- 4.31
- 最高价
- 4.84
- 交易量
- 831
- 日变化
- 5.35%
- 月变化
- 16.15%
- 6个月变化
- 319.44%
- 年变化
- 353.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值