Valute / WIMI
WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share
4.85 USD 0.19 (4.08%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WIMI ha avuto una variazione del 4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.50 e ad un massimo di 5.33.
Segui le dinamiche di WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WIMI News
- WiMi sviluppa tecnologia di rete neurale quantistica scalabile
- WiMi develops scalable quantum neural network technology
- WiMi develops hybrid quantum-classical model for data privacy
- WiMi esplora la tecnologia di rete generativa quantistica per applicazioni AI
- WiMi explores quantum generative network technology for AI applications
- WiMi esplora reti neurali quantistiche scalabili per l’elaborazione delle immagini
- WiMi explores scalable quantum neural networks for image processing
- WiMi esplora approccio di calcolo quantistico per dati multidimensionali
- WiMi explores quantum computing approach for multidimensional data
- WiMi Hologram Cloud reports cash reserves of $455 million
- WiMi reports cash reserves surge to $455 million
- WiMi explores quantum algorithms for machine learning models
- MicroAlgo Stock (MLGO) Continues Winning Streak as WiMi Hologram Boosts Stake - TipRanks.com
- What's Going On With MicroAlgo Shares Thursday? - MicroAlgo (NASDAQ:MLGO)
Intervallo Giornaliero
4.50 5.33
Intervallo Annuale
0.26 7.27
- Chiusura Precedente
- 4.66
- Apertura
- 4.71
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Minimo
- 4.50
- Massimo
- 5.33
- Volume
- 2.522 K
- Variazione giornaliera
- 4.08%
- Variazione Mensile
- 24.36%
- Variazione Semestrale
- 349.07%
- Variazione Annuale
- 385.00%
21 settembre, domenica