WIMI: WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share
4.85 USD 0.19 (4.08%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WIMI a changé de 4.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.50 et à un maximum de 5.33.
Suivez la dynamique WiMi Hologram Cloud Inc - American Depositary Share. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WIMI Nouvelles
- WiMi développe une technologie de réseau neuronal quantique évolutive
- WiMi develops scalable quantum neural network technology
- WiMi develops hybrid quantum-classical model for data privacy
- WiMi explore la technologie de réseau génératif quantique pour les applications d’IA
- WiMi explores quantum generative network technology for AI applications
- WiMi explore les réseaux neuronaux quantiques évolutifs pour le traitement d’images
- WiMi explores scalable quantum neural networks for image processing
- WiMi explore une approche d’informatique quantique pour les données multidimensionnelles
- WiMi explores quantum computing approach for multidimensional data
- WiMi Hologram Cloud reports cash reserves of $455 million
- WiMi reports cash reserves surge to $455 million
- WiMi explores quantum algorithms for machine learning models
- MicroAlgo Stock (MLGO) Continues Winning Streak as WiMi Hologram Boosts Stake - TipRanks.com
- What's Going On With MicroAlgo Shares Thursday? - MicroAlgo (NASDAQ:MLGO)
Range quotidien
4.50 5.33
Range Annuel
0.26 7.27
- Clôture Précédente
- 4.66
- Ouverture
- 4.71
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Plus Bas
- 4.50
- Plus Haut
- 5.33
- Volume
- 2.522 K
- Changement quotidien
- 4.08%
- Changement Mensuel
- 24.36%
- Changement à 6 Mois
- 349.07%
- Changement Annuel
- 385.00%
20 septembre, samedi