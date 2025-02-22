FiyatlarBölümler
WHFCL: WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028

25.1200 USD 0.0299 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WHFCL fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.1080 ve Yüksek fiyatı olarak 25.1600 aralığında işlem gördü.

WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.1080 25.1600
Yıllık aralık
25.0000 25.7000
Önceki kapanış
25.1499
Açılış
25.1600
Satış
25.1200
Alış
25.1230
Düşük
25.1080
Yüksek
25.1600
Hacim
4
Günlük değişim
-0.12%
Aylık değişim
0.16%
6 aylık değişim
-0.75%
Yıllık değişim
-2.03%
21 Eylül, Pazar