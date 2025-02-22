Devises / WHFCL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WHFCL: WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028
25.1200 USD 0.0299 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WHFCL a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1080 et à un maximum de 25.1600.
Suivez la dynamique WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHFCL Nouvelles
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- WhiteHorse Finance 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance (WHF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 11: 7.92% YTM With WHF And Its Baby Bond WHFCL (NASDAQ:WHF)
Range quotidien
25.1080 25.1600
Range Annuel
25.0000 25.7000
- Clôture Précédente
- 25.1499
- Ouverture
- 25.1600
- Bid
- 25.1200
- Ask
- 25.1230
- Plus Bas
- 25.1080
- Plus Haut
- 25.1600
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- -0.75%
- Changement Annuel
- -2.03%
20 septembre, samedi