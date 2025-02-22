通貨 / WHFCL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WHFCL: WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028
25.1499 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WHFCLの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1150の安値と25.1500の高値で取引されました。
WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHFCL News
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- WhiteHorse Finance 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance (WHF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 11: 7.92% YTM With WHF And Its Baby Bond WHFCL (NASDAQ:WHF)
1日のレンジ
25.1150 25.1500
1年のレンジ
25.0000 25.7000
- 以前の終値
- 25.1499
- 始値
- 25.1500
- 買値
- 25.1499
- 買値
- 25.1529
- 安値
- 25.1150
- 高値
- 25.1500
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.28%
- 6ヶ月の変化
- -0.63%
- 1年の変化
- -1.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K